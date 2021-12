Bari, Terranova: “Noi uniti per la B, siamo tutti titolari. Attenzione all’Avellino”

Le parole del difensore della compagine biancorossa

Queste le parole di Emanuele Terranova, difensore del Bari intervenuto in merito al momento della formazione di Michele Mignani nel campionato di Serie C. I biancorossi sono attualmente al primo posto del Girone C, in una stagione che finora si sta dimostrando comunque equilibrato con diverse compagini in lotta per le posizioni di vertici. Intervistato ai microfoni di TeleBari , il centrale dei pugliesi ha detto la sua in merito al rendimento stagionale del Bari, attualmente in lizza per conquistare la promozione diretta in Serie B. Ecco, di seguito, le sue parole: "Tre vittorie che hanno permesso di archiviare il momento altalenante? Veniamo da un buon momento, bisogna continuare su questa linea, sappiamo che le prossime partite sono importanti, bisogna preparare questa settimana come le precedenti ed affrontare tutto con tranquillità, consapevoli della nostra forza, facendo le cose che abbiamo dimostrato di saper fare. Coppia con Celiento? Mi sono trovato bene con tutti, questa è una squadra dove sono tutti titolari ed importanti, chi viene chiamato in causa deve dare sempre il 100%. Prepariamoci col sangue agli occhi in vista dell'Avellino? Ho scritto quel post perché siamo consapevoli che siamo entrati nel vivo del campionato, bisogna preparare questa partita - come le altre - con un po' di attenzione in più. +6 verso la fine del girone di andata? E' un campionato difficilissimo, bisogna pensare partita dopo partita e pensare che adesso i punti diventano importanti, consapevoli della nostra forza e che se facciamo quello che abbiamo già fatto nelle scorse partite ci toglieremo grosse soddisfazioni".