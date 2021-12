Bari, Terranova: “Io qui per dimostrare. La testa è tutto, voglio la 5ª promozione”

Le parole del difensore biancorosso in merito al percorso stagionale della formazione di Michele Mignani

Una forbice ampia, destinata ad aumentare se il Bari continua ad avere quell'atteggiamento da grande squadra mostrato sul campo in molteplici occasioni, anche grazie a giocatori d'esperienza come Terranova, che ha parlato così dell'aspetto mentale che ha caratterizzato molte delle sue stagioni vincenti da professionista. Ecco le sue parole: “Ho conquistato quattro promozioni con Livorno, Lecce, Sassuolo e Frosinone. Sarebbe bello fare cinquina con il Bari. Sono venuto qui con quest’idea. Per essere un vincente, devi dimostrarlo con i fatti. Non con le chiacchiere. Anche perché vincere non è mai semplice. Si devono combinare tanti piccoli, grandi particolari. L’atteggiamento è determinante. Non si deve sbagliare il modo di lavorare in settimana, essere sempre intensi. L’importante è non sottovalutare mia il tuo avversario”