Bari, Terranova: “Distacco sul Catanzaro ok. A Foggia per vincere, altrimenti…”

Le dichiarazioni del difensore centrale del Bari, Emanuele Terranova, che torna a parlare del successo sul Picerno. La vittoria dei "galletti" tra le mura amiche del "San Nicola" ha permesso alla formazione pugliese di allungare sul Catanzaro

Grazie al successo tra le mura amiche del "San Nicola", l'1-0 contro il Picerno maturato nel recupero del terzo turno di ritorno del girone C di Serie C, ha permesso al Bari di allungare nuovamente in classifica scacciando i fantasmi di una crisi interna lunga due mesi. Il difensore dei "galletti" Emanuele Terranova, intervistato ai microfoni di TeleBari, è tornato a parlare del trionfo contro la compagine lucana invitando i suoi compagni a non abbassare la guardia, in vista degli obiettivi prefissati dal club di propietà del patron De Laurentiis.