Bari-Ternana, Mignani: “Non posso essere preoccupato, oggi avute 5 chance da gol”

"Non posso essere preoccupato per l'astinenza da gol. Lo sarei se non costruissimo occasioni. Oggi invece abbiamo avuto almeno 5 chance per sbloccare lo 0-0, c'è stata una rete annullata e il loro portiere è stato attento in un paio di circostanze. Forse avremmo meritato qualcosa in più, ma non posso che essere soddisfatto della prestazione dei ragazzi. Per atteggiamento e impegno non posso assolutamente rimproverare nulla ai ragazzi, compresi quelli che sono entrati nella ripresa. Con questo pubblico gli stimoli aumentano, il nostro lavoro è questo ed è compito del Bari provare a regalare prestazioni e soddisfazioni dando sempre il massimo. Vorrei ricordare che siamo una neopromossa e che, pur essendo ancora in avvio di stagione, i punti in palio sono già pesanti e non potevamo permetterci di perderne altri dopo due ko di fila. A mio avviso i ragazzi hanno sempre fatto delle buone prestazioni, anche nelle sconfitte. Ci sono dei periodi in cui vinci con un solo tiro in porta, altri in cui ci provi in tutti i modi e non vuole entrare. Ma bisogna trarre delle indicazioni positive dalla serata di oggi".