Bari-Ternana 0-0, Ricci: “Trattenuta su di me? C’era il rigore. Partita dominata”

Con il pari a reti bianche dell'anticipo di Serie B tra Bari Ternana , ha preso il via nella serata di ieri, venerdì 28 ottobre l'undicesima giornata del campionato di Serie B . Intervenuto in conferenza stampa dopo lo 0-0 del "San Nicola" contro la formazione di Cristiano Lucarelli , il difensore del Bari Giacomo Ricci ha commentato così il risultato dell'anticipo dell'11ª giornata del torneo cadetto.

"La trattenuta subita nel primo tempo? Per me era rigore - riporta TuttoBari.com - il Var ha anche controllato. L’arbitro ha deciso così e non possiamo fare niente. Penso che comunque sia stata una giornata positiva, in una partita dominata nell’arco dei novanta minuti. Dispiace perché il pubblico andava ripagato con una vittoria. La prestazione c’è stata, sia personale che di squadra. La porta inviolata? Importantissimo, dopo tre sconfitte ravvicinate, trovare la porta inviolata contro una squadra così importante e forte. Ci porta nuove sicurezze".