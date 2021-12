Bari, Tangorra: “Per ora grande stagione, girone di ritorno duro. Attenzione massima”

Le parole dell'ex centrocampista della formazione pugliese che ha analizzato il girone d'andata del Bari

"Direi che come voto complessivo, al netto delle problematiche di inizio stagione preparazione limitata causa del Covid e formazione rinnovata, un bell'otto ci sta tutto. Frattali, Terranova, Maita e Antenucci, per quello che sta di nuovo offrendo a livello di prestazioni e di gol. Con il girone di ritorno inizia davvero un altro campionato. Bisognerebbe ripartire non pensando alla classifica, ma affrontando ogni gara con il massimo della determinazione perchè ogni squadra vorrà raggiungere il proprio obiettivo e per fare questo profonderà il massimo delle proprie forze, soprattutto in casa. Da qui in avanti ci saranno campi dove sarà difficile fare risultato, pertanto l'attenzione maggiore che dovrà prestare il Bari sarà oltre che a sè stesso e a non sottovalutare nessun impegno da qui alla fine".