Bari-Sudtirol 1-2, Mignani: “Gara equilibrata, possiamo ancora vincere Supercoppa”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Bari dopo la gara persa contro il Sudtirol nel primo incontro di Supercoppa di C

"Dispiace per il risultato, perché perdere non piace a nessuno, ancor di più in casa". Lo ha detto Michele Mignani, intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Sudtirol, andata in scena sabato pomeriggio allo Stadio "San Nicola". Nel dettaglio, il tecnico del Bari ha analizzato la prova offerta dalla sua squadra in occasione della gara valevole per il primo incontro di Supercoppa di Serie C.