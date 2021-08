Bari, Sperduti su Cianci: “Ceduto per motivi economici, ecco la verità sul suo futuro”

Le ultime in merito al futuro di Pietro Cianci, del quale ha trattato Fabio Sperduti, suo uomo di fiducia e da tempo ormai vicino al giocatore e a tutte le sue scelte sportive

Queste le parole di Fabio Sperduti , uomo di fiducia e da sempre vicino a Pietro Cianci . Sperduti è intervenuto in merito al futuro dell'attaccante, rientrato al Teramo dopo l'esperienza nella scorsa annata sportiva tra le fila del Bari . Il club. pugliese - al termine della stagione - ha interrotto il suo rapporto sportivo con il centravanti, aprendo di fatto la strada a Cianci per una nuova avventura lontana dai colori biancorossi. Il classe '96 - in partenza ormai da tempo dal Teramo - è in cerca di una piazza che possa dargli continuità tecnica e l'ambizione di poter puntare ad prestigioso salto di categoria. Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Sperduti, che ha parlato in maniera chiara e trasparente rispetto al futuro del centravanti e alla trattativa che ha visto quest'ultimo lasciare il Bari .

"Il Bari non ha ritenuto opportuno effettuare un investimento rilevante per acquistare il cartellino di Pietro. D’altronde, quando hai giocatori come Antenucci in avanti, puoi vincere comunque il campionato di Serie C, cosa che auguro alla società biancorossa. L’infortunio al piede? Ho letto tante notizie, tante non vere, ma la realtà è una sola: per amore del Bari ha cercato di dare tutto se stesso senza risparmiarsi. Pietro ha anche pagato lo scotto del rientro anticipato, mentre ai playoff era pronto e in forma anche grazie ad un trattamento medico specifico. Mister Auteri ha però preferito utilizzare altri giocatori e optare per altre soluzioni, utilizzandolo poco. Futuro? Mi piacerebbe che vincesse un campionato di C per guadagnarsi la serie B sul campo. Vedremo a giorni cosa succederà".