Bari, Simeri carico: “Vogliamo battere il Palermo, al “San Nicola” sarà una festa”

Le parole di Simone Simeri, attaccante del Bari, in vista dell'ultimo impegno della regular season contro il Palermo di Baldini

"Io una bandiera? Se non fossi andato via la sarei stata anche quest'anno, ma lo diventerò comunque nella prossima stagione. Abbiamo fatto innamorare del Bari le giovani generazioni, soprattutto quest'anno con la vittoria del campionato. A noi fa piacere quando i bambini ci chiedono le foto. I nostri prossimi obiettivi sono battere il Palermo e poi vincere la Supercoppa per avere lo scudettino sul petto. Io e Di Cesare insieme dalla D alla B? Ci siamo parlati, per noi è stata un'emozione più forte rispetto agli altri, perché il percorso è stato pieno di sofferenze con poche gioie. Anche se sono andato via per un periodo ho sempre tifato Bari, tornando qui nei giorni liberi, ora voglio restare il più a lungo possibile. Domenica sarà una bellissima festa, venite allo stadio per celebrare insieme".