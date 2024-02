Bari, Sibilli: “Iachini ha toccato le corde giuste. Playoff? Siamo lì…”

"Contro la Feralpisalò ho stretto i denti per via dell'infortunio alla caviglia, in settimana non mi ero neanche allenato tanto con la squadra. Lo staff medico mi ha aiutato molto con delle fasciature che un po' mi hanno limitato, ma mi hanno permesso di scendere in campo: non volevo saltare la partita". Così Giuseppe Sibilli, intervenuto ai microfoni di "RadioBari". Diversi i temi trattati dall'attaccante del Bari: dall'arrivo di Beppe Iachini sulla panchina biancorossa dopo la scelta da parte della società pugliese di sollevare dall'incarico Pasquale Marino, agli obiettivi personali e non in vista del proseguo della stagione.