Bari, si chiude con la Cremonese per Terranova: il difensore interessava al Palermo

Il difensore originario di Mazara del Vallo è a un passo dal vestire la maglia del Bari

Emanuele Terranova è ormai a un passo dal vestire la maglia del Bari. Il difensore classe '87, originario di Mazara del Vallo, è stato cercato anche dal Palermo che adesso deve però alzare bandiera bianca. L'ex rosanero, attualmente in forza alla Cremonese, è in pratica un nuovo calciatore dei biancorossi come confermato da Gianluca Di Marzio. Il noto giornalista di Sky ha confermato la chiusura della trattativa: contratto annuale per il giocatore al quale verrà rinnovato il contratto in automatico in caso di promozione in B. Mancano proprio piccoli dettagli perchè il tutto diventi ufficiale, intanto Terranova non è sceso in campo nella sfida che ha visto la Cremonese cedere per 1-0 al Monza.