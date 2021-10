Bari, senti Vivarini: “Galletti? Hanno vinto tanto finora, ma sempre a fatica”

Le parole dell'ex tecnico del Bari, Vincenzo Vivarini, sulla lotta al vertice del Girone C di Serie C

⚽️

"Nel Girone C ci sono 3-4 squadre di alto livello, vincerà la formazione con maggiore continuità. Ci può stare che il Palermo non sia partito al meglio, ma adesso bisogna guardare con fiducia alle prossime partite. Se i rosanero riusciranno a trovare la quadra, allora potranno arrivare fino in fondo tra le prime".

Ne è certo l'allenatore Vincenzo Vivarini, intervenuto sulle colonne del Giornale di Sicilia, per analizzare la lotta al vertice del Girone C di Serie C e in particolare l'avvio di stagione del Palermo. L'ex tecnico dei galletti, si è inoltre soffermato sul momento vissuto dal Bari: attualmente al comando della classifica ad un punto di distacco dal Monopoli.

"Questo è un campionato molto difficile. Gli avversari sono di alto livello, su tutti il Bari. Non è detto, tuttavia, che i pugliesi arrivino in fondo perché non è ancora una squadra sistemata. Il Bari ha vinto tanto finora ma sempre a fatica".