Bari, senti Maita: “Sprint finale verso i play-off di Serie C, migliorare i nostri difetti. Ecco cosa non è andato”

Il Bari è pronto per il big match contro l’Avellino.

Sarà una gara da vincere senza se e senza ma, quella che la compagine pugliese si appresta ad affrontare domani al Partenio-Lombardi nel big match contro l’Avellino in programma alle ore 17.30 per la trentacinquesima giornata del Girone C di Serie C. Di questo, come riferisce tuttobari.com, ne ha parlato, sulle frequenze di RadioBari, Mattia Maita, centrocampista centrale dei galletti.

“A prescindere da domani, dobbiamo dare continuità ai risultati, prendere sempre più fiducia e arrivare con uno sprint finale ai playoff. Se arriviamo in fiducia e carichi ai playoff, siamo fastidiosi per tutti. L’Avellino? Una grande squadra, se sono lì è perché se lo sono meritati. Sarà un test importante, daremo tutto. Abbiamo avuto qualche assenza. Quando vengono a mancare calciatori importanti, la squadra ne risente. Stiamo recuperando calciatori, e stiamo facendo quello che dovevamo fare dall’inizio. Dobbiamo migliorare i nostri difetti e limare al massimo. Avere calciatori contati non aiuta nessuno, siamo stati troppo sfigati quest’anno, e abbiamo avuto anche qualche squalifica dove abbiamo fatto qualche errore, mi metto anche io in mezzo…”.