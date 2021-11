Bari, senti l’ex Regalia: “Avrei potuto portare Ibrahimovic in biancorosso”

Carlo Regalia, ex direttore sportivo del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti un curioso aneddoto su Zlatan Ibrahimovic

Carlo Regalia , direttore sportivo ex Bari , è intervenuto ai microfoni di T rmtv.it durante la trasmissione “ ECCheCCalcio", in cui ha rivelato un curioso aneddoto su Zlatan Ibrahinovic , bomber svedese attualmente in forza al Milan .

Secondo le dichiarazioni dell'ex allenatore e dirigente, il quarantenne attaccante rossonero avrebbe potuto, in età giovanile, vestire la maglia biancorossa invece che approdare a Milano. Di seguito le parole di Regalia: "Sì, è vero. In realtà di situazioni simili ce ne furono più di una, ma quello sarebbe stato un capolavoro. Non riuscimmo a concludere l’affare per difficoltà finanziarie della società, ma quando lo adocchiai Ibrahimovic era quasi sconosciuto. Bari? Sento dire in un modo esagerato che è una piazza difficile dove poter lavorare: ad averne posti come Bari! Nelle difficoltà noi riuscimmo a creare una squadra con molti ragazzi baresi capace di andare a vincere più volte a San Siro".