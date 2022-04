Bari, senti il sindaco De Caro: “Presidente De Laurentiis portaci in Europa!”

Entusiasmo a mille nella città di Bari per la promozione dei biancorossi in Serie B: le parole del sindaco Antonio De Caro

Il Bari ha concluso il girone C di Serie C con la promozione in Serie B conquistata con quattro giornata d'anticipo e mai messa in discussione durante la stagione. I galletti tornano quindi in cadetteria dopo quattro stagioni di assenza. L'entusiasmo è al massimo nel capoluogo pugliese, come testimoniato anche dal sindaco Antonio De Caro . Il primo cittadino di Bari è intervenuto ai microfoni di TuttoBari.com, di seguito le sue dichiarazioni:

"Grazie a nome della città e dei tifosi che sono ventiseimila. Un tifo da Serie A. Ringrazio Mignani, autorevole in campo e nello spogliatoio, ringrazio lo staff, i magazzinieri e soprattutto Ciro Polito, la vera anima della squadra. Il grazie più grande però va ai giocatori, splendidi ragazzi, e lo voglio fare guardando verso la porta di quella Curva Sud, quella di quel maledetto autogol. Quest'anno i ragazzi hanno fatto gol bellissimi, soprattutto quello di Citro che è valso la promozione e ci ha riavvicinato al calcio, ai suoi valori, ci ha fatto dimenticare quella ferita del passato e ci ha fatto tornare a sognare. De Laurentiis? A proposito di sogni, presidente, so che gestire una squadra di calcio non è facile, ma sogniamo di tornare in Serie A e soprattutto di tornare a cantare una canzone che non cantiamo da tempo: "Portaci, portaci, portaci in Europa. Presidente, portaci in Europa!".