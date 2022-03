Bari, secondo match point per la B a Latina: installati 3 maxi schermi al San Nicola

Per seguire la trasferta dei biancorossi verranno allestiti tre maxi schermi allo stadio "San Nicola" di Bari

Sono tre i maxischermi che il club biancorosso posizionerà al "San Nicola", per accogliere tutti i tifosi che non potranno raggiungere Latina, in occasione della sfida tra i galletti e la compagine laziale: secondo match point per i pugliesi che, nello scorso turno di campionato, non hanno approfittato della frenata del Catanzaro maturando solo un pareggio contro la Fidelis Andria.

"Domenica 3 aprile alle 17:30 - in occasione dell’importante sfida tra Bari e Latina in programma allo stadio «Domenico Francioni» - i tifosi potranno seguire la gara tutti insieme in Curva Nord, grazie a tre maxi schermi posizionati sulla pista di atletica dello stadio San Nicola" - si legge nella nota della società di Strada Torrebella. "Questa è la prima iniziativa di co-marketing che attiveremo insieme a Pugliapromozione per valorizzare l’incoming in Puglia, anche grazie al Bari calcio – spiega il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis -. È un primo esperimento per iniziare a rendere il San Nicola un luogo fruibile tutto l’anno e farlo diventare sempre di più la casa dei tifosi biancorossi e di tutti i cittadini pugliesi. È la prima volta che si apre lo stadio per la visione collettiva di una partita di calcio giocata in trasferta e il fatto che succeda proprio per una gara così importante come Latina-Bari rende tutto più emozionante – prosegue De Laurentiis –. Sono felice dell’entusiasmo palpabile di un intero territorio che si sta stringendo attorno alla squadra e alla Società».

Per assistere alla visione della partita, sarà sufficiente acquistare sul sito sport.ticketone.it il biglietto dl costo simbolico di 2,00 euro (+ diritti web) a partire dalle ore 16:00 di giovedì 31 marzo. Tutto il ricavato, al netto di oneri e adempimenti, sarà devoluto in beneficenza in favore della popolazione ucraina falcidiata dalla guerra.

L'iniziativa è stata promossa da SSC Bari in collaborazione con Pugliapromozione ed è solo l’inizio di una più ampia attività di co-marketing fra le due realtà, come spiega il direttore dell’agenzia regionale del turismo Luca Scandale: «Sarà un’altra estate di turismo regionale e italiano. E allora Pugliapromozione punta sulla crescita del Bari Calcio e sulla sua folta tifoseria che va ben oltre i confini della Puglia. Il grande evento con il maxi schermo per la partita Latina-Bari di domenica 3 aprile, con la messa in onda degli spot della Puglia nel pre gara, sarà solo un assaggio delle attività di co-marketing che attueremo. Ma sarà soprattutto l’occasione per un’azione benefica congiunta in favore della popolazione ucraina».

«Ringrazio Regione Puglia e SSC Bari per questa iniziativa che darà l’opportunità ai tantissimi tifosi del Bari di vivere un appuntamento decisivo per la nostra squadra del cuore, in uno spirito di festa e di condivisione – conclude il sindaco di Bari, Antonio Decaro -. Riempiamo ancora la curva del nostro stadio e incrociamo le dita. Forza Bari».