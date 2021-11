Bari, Scavone: “Stringo i denti per la squadra. Andria? Vietato sottovalutarli”

Le parole del centrocampista del Bari, Manuel Scavone, a pochi giorni dalla sfida contro la Fidelis Andria

"Condizione fisica? Per fortuna è buona, abbiamo uno staff preparato, anche se la caviglia è ancora un po' indolenzita, mi sto portando avanti i fastidi. Stringo i denti perché è importante dare un contributo alla squadra. Mi spiace perché ero in fiducia, ma spero che tutto sia alle spalle. L'Andria? Secondo me è una squadra forte, la classifica non rispecchia il valore della squadra. Ci sono giocatori esperti, vincere è fondamentale per continuare il nostro percorso".