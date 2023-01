Bari, Salcedo: “Palermo? Squadra ben allestita, bellissima partita. Gol a Buffon…”

Eddie Salcedo, è stato intervistato ai microfoni di "Radio Bari" dopo la vittoria conquistata contro il Parma fra le mura amiche dello Stadio "San Nicola". Fra i temi trattati dall'attaccante del Bari, la prova offerta dalla squadra di Michele Mignani in occasione della ventesima giornata del campionato di Serie B. Ma non solo; il calciatore ex Inter si è espresso anche in vista della sfida contro la squadra di Eugenio Corini, in programma venerdì sera al "Renzo Barbera".