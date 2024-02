Bari, riflessioni su Marino dopo il ko di Palermo: il nome del possibile sostituto

Quale futuro per Pasquale Marino ? Riflessioni in corso in casa Bari dopo la pesante sconfitta rimediata venerdì sera contro il Palermo fra le mura dello Stadio "Renzo Barbera": 3-0 il risultato finale in favore della compagine siciliana grazie alle reti messe a segno da Filippo Ranocchia , Pietro Ceccaroni e Jacopo Segre . Una sconfitta, la seconda di fila dopo il ko al "San Nicola" contro la Reggiana , che non lascia tranquilla la dirigenza pugliese anche alla luce dell'attuale dodicesimo posto in classifica, con la zona playout lontana cinque lunghezze.

In totale, sono ventisette i punti conquistati fin qui dal Bari. Uno score frutto di cinque vittorie, dodici pareggi e sei sconfitte, con ventitré gol all'attivo e ventotto reti subite. Intanto, nelle prossime ore - secondo quanto riportato da "Gianlucadimarzio.com", sarebbe in programma un incontro per capire il da farsi e per sciogliere le riserve in merito al futuro dello stesso Marino che - approdato in Puglia dopo l'esonero di Michele Mignani - ha totalizzato diciassette punti in quattordici partite.