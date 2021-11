Bari, Ricci: “Juve Stabia? Sicuri delle nostre forze, andremo per fare risultato”

Giacomo Ricci, laterale del Bari, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida tra i galletti e la Juve Stabia, in programma sabato 6 novembre alle 14.30 e valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C

Giacomo Ricci, terzino classe 1996 del Bari, è intervenuto ai microfoni di RadioBari alla vigilia delle sfida tra i biancorossi e la Juve Stabia, in programma sabato 6 novembre alle ore 14.30 e valida per la tredicesima giornata del girone C di Serie C. L'ex calciatore del Parma sottolinea l'importanza di una gara come quella di sabato, che vede la capolista Bar a caccia della seconda vittoria consecutiva dopo quella del turno precedente nel big match contro il Catanzaro. Di seguito le dichiarazioni del laterale sinistro dei galletti.

"Bilancio? Sicuramente è positivo, spero di continuare così, sia come singolo che come squadra. Il pubblico? I dati sono impressionanti, è bello giocare davanti a tanti tifosi. La Juve Stabia arriva da un momento negativo e proveranno a fare belle figure, dovremo fare la partita e vincere continuando sulla nostra strada. Siamo sicuri delle nostre forze e conosciamo l'obiettivo, andremo lì per fare risultato".