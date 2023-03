Bari, Ricci: “Buon punto, Frosinone forte. Promozione in A? Ora tutte finali”

"Nel finale abbiamo gestito per non farci male, così come il Frosinone. Rispetto alle ultime gare siamo stati più difensivi. Loro sono stati bravi dopo l’occasione salvata da me e ci siamo abbassati un po’. Potevamo sfruttare meglio qualche ripartenza ma va bene così. Ci hanno messo in difficoltà, si trovavano bene negli spazi. Siamo stati bravi, insieme al centrocampo, a chiuderli bene. Poi è normale concedere qualche occasione. Il gol? Sono un po' dispiaciuto, arrivo sempre lì ma non riesco a segnare. E' stato comunque un buon pareggio", le sue parole.

"Il mio intervento vale come un gol, è andata bene - ha proseguito il classe 1996 in sede di conferenza stampa -. Penso che abbiamo fatto la nostra partita. Loro sono forti, con dei valori che hanno dimostrato visto che sono primi in classifica. Sapevamo che questa non poteva essere una partita come le altre. E' mancata un po’ di cattiveria. Noi ci abbiamo provato con qualche occasione. Siamo stati bravi, è un punto importante. Ora sono tutte finali. Per vincere il campionato bisogna vincere, magari senza subire gol come stiamo facendo in questo momento. Abbiamo dimostrato di poter stare lì fino alla fine. Vedremo come andrà. Se sarà promozione diretta la prenderemo, altrimenti faremo i playoff", ha concluso Ricci.