Bari-Reggina, Mignani: “Non siamo riusciti a reggere il ritmo del Genoa. Domani…”

Le dichiarazioni di MIchele Mignani, tecnico del Bari, in vista del match tra i galletti e la Reggina, valido per la trentasettesima giornata di Serie B

Nella trentasettesima giornata di Serie B , il Bari se la vedrà con la Reggina al "San Nicola". La compagine biancorossa ha conquistato il terzo posto, alle spalle delle promosse Genoa e Frosinone . I calabresi invece sono ancora in corsa per un posto nei playoff. Alla vigilia del match, in programma domani 13 maggio alle 14, il tecnico dei galletti Michele Mignani è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Noi dobbiamo pensare a fare i punti necessari per finire terzi, a partire da domani. Loro hanno ambizione, hanno fatto una prima parte di stagione importante e poi avuto un percorso falcidiato da vicende extra-calcistiche, ma ora daranno il massimo per finire bene la stagione. Noi abbiamo provato a tenere il ritmo del Genoa con tutte le nostre forze, e non ci siamo riusciti. Sappiamo che abbiamo fatto il massimo, loro hanno fatto qualcosa di straordinario. Non so se è corretto parlare di rammarico, ma ad oggi la squadra ha dato tutto quello che aveva. Ora dobbiamo pensare ad arrivare terzi, che significherebbe aver messo dietro di noi tutte le altre squadre tranne Frosinone e Genoa. Dobbiamo vivere questa fase finale con grande entusiasmo, la possibilità di entrare da quella porta, con la A maiuscola (il riferimento è appunto alla promozione, ndr) c'è ancora e dobbiamo fare di tutto per provarci"