Bari, Pucino: “Siamo tutti titolari, qui ho fiducia. Campobasso? Restiamo vigili”

Le parole del terzino del Bari in merito al suo inizio di stagione e al prosieguo del campionato dei 'Galletti'

Parola a RaffaelePucino. Il difensore del Bari si è da subito ambientato nella sua nuova realtà agonistica, in seguito al passaggio tra le fila della compagine pugliese avvenuto nella scorsa finestra estiva di calciomercato. Il terzino nativo di Caserta è diventato in breve tempo una delle colonne portanti del reparto arretrato del tecnico Mignani, collezionando ben 6 presenze in otto partite dei pugliesi nel campionato di Serie C. I Galletti sono saldamente al comando del Girone C, con ben 20 punti all'attivo e un distacco complessivo di sei lunghezze dal Catanzaro secondo. Un divario considerevole, anche se questo non rassicura affatto l'ambiente biancorosso, ancora in cerca della definitiva quadratura del cerchio che possa consentirgli di staccare le altre pretendenti alla promozione in maniera più netta.