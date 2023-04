Bari, Pucino: “Se parlano di noi, vuol dire che ci temono. Abbiamo un sogno”

Le dichiarazioni del difensore del Bari in vista del finale di stagione in cui la squadra di Mignani si sta rendendo protagonista a suon di vittorie pesanti in Serie B.

"Abbiamo passato giorni sereni. Non abbiamo rubato nulla, è stata una vittoria meritata sul campo. Se gli altri parlano del Bari, significa che un po' ci temono. Questo deve essere motivo d'orgoglio. Dobbiamo restare tranquilli e lavorare. Mancano 4 partite e vogliamo arrivare più in alto possibile. Cittadella? Di insidie ne può nascondere tante. Le partite ora valgono doppio. Il Cittadella si sta giocando la permanenza in categoria, mentre negli ultimi anni sono stati abituati a grandi traguardi. Noi abbiamo un sogno da raggiungere e ci batteremo fino alla fine per portare a casa i 3 punti. Come a Pisa dimostreremo di voler vincere fino al triplice fischio, chi persevera ottiene il risultato che merita".