Bari, Pucino: “Qui le cose si fanno in un certo modo. E’ bastato guardarci in faccia”

Le dichiarazioni del difensore del Bari, Raffaele Pucino, circa i primi quattro mesi trascorsi tra le file biancorosse

Il Bari di Michele Mignani sta letteralmente dominando il Girone C di Serie C. Antenucci e compagni si trovano al primo posto in classifica con ben sette lunghezze di vantaggio sul Monopoli di Colombo, seconda della classe. Uno dei protagonisti della prima parte della stagione biancorossa è senza dubbio Raffaele Pucino, esperto difensore classe 1991 con oltre 200 presenze in Serie B. L'ex calciatore di Varese, Salernitana e Ascoli ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni ai microfoni del Quotidiano di Puglia. Di seguito, le parole del difensore del Bari.