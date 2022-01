Antenucci: “Sono venuto a Bari per conquistare la Serie B”. E su De Laurentiis…

Le dichiarazioni del bomber del Bari di Mignani, Mirco Antenucci, circa il traguardo Serie B dei Galletti

Così Mirco Antenucci , intervenuto sulle colonne del noto quotidiano "Corriere dello Sport". La formazione di Michele Mignani sta dominando il Girone C di Serie C e si trova al primo posto in classifica con ben sette lunghezze di vantaggio sul Monopoli di Colombo , seconda della classe.

"De Laurentiis? Un presidente impareggiabile. Ci ha messo tanto in questo progetto Bari. Il gol il mio migliore amico, ma ho fatto anche tanti assist. Mignani? E' arrivato a Bari in punta di piedi con molta umiltà. Forse è stato questo il suo segreto", ha proseguito l'attaccante della compagine biancorossa che ha già siglato 10 gol in campionato. "Polito ha avuto le idee chiare sin da subito, una presenza costante, importante per noi. Lui è come lo vedi, trasparente, come piace a me", ha chiosato Antenucci.