Bari, Pucino: “Nessuna pressione. Ripresa? Lavoriamo duro, vogliamo mantenere vetta”

Le parole del difensore del Bari, Raffaele Pucino: "Il Bari doveva fare questo campionato, di vertice. Ora dobbiamo mantenerlo fino alla fine"

Dopo il successo ottenuto in casa contro il Potenza nell'ultimo match dell'anno, il Bari ha salutato il 2021 al primo posto in classifica a sette lunghezze di vantaggio dal Monopoli secondo. Numeri che testimoniano il brillante percorso finora intrapreso dalla squadra, che si proietta speditamente verso la promozione in Serie B. A tracciare un bilancio del girone di andata dei galletti, soffermandosi sulla spinosa situazione relativa alla ripresa del campionato di Serie C legata ai numerosi casi di Covid, è il difensore biancorosso Raffaele Pucino, durante un'intervista concessa ai microfoni di Radiobari.

“Stiamo vivendo questa situazione di pandemia e dobbiamo solo pazientare, lavorando duramente. Sappiamo che il 23 giocheremo dopo un lungo periodo di inattività e quindi mentalmente ci dobbiamo predisporre a far fatica. Che futuro vedo? Dobbiamo continuare il percorso iniziato, ma senza ansia e pressione. Se siamo qui a Bari è perché siamo tutti giocatori che si sanno assumere responsabilità e subire le pressioni di classifica. Il Bari doveva fare questo campionato, di vertice e per 4-5 mesi lo abbiamo fatto. Ora dobbiamo mantenerlo fino alla fine. Che messaggio lancio per il 104esimo compleanno? E' un amore che si tramanda di padre in figlio, questa è una piazza storica che dà tanto amore, quando un giocatore viene qui e vede questa atmosfera, questo amore viscerale è portato a dare qualcosa in più”.