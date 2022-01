Bari, Pucino: “Maiello? E’ importante per la Serie B, figuriamoci per la C”

Le dichiarazioni rilasciate dal difensore del Bari in merito al possibile approdo di Maiello alla corte di Mignani

"Ci aspettavamo che domenica scorsa potessimo trovare delle difficoltà. Era tanto che non giocavamo, non è stato un mese normale. Ma la reazione è stata da grande squadra". Lo ha detto Raffaele Pucino , intervistato ai microfoni di Radio Bari. Diversi sono stati i temi trattati dal difensore biancorosso: dal pareggio ottenuto lo scorso weekend contro il Catania di mister Baldini , al possibile approdo alla corte di Michele Mignani di Raffaele Maiello .

L'esperto centrocampista classe 1991 potrebbe lasciare il Frosinone dopo quattro stagioni, con il club pugliese pronto a pareggiare la durata del contratto che lega il giocatore ai gialloblù (30 giugno 2023), inserendo un'opzione di prolungamento automatico di un altro anno in caso di promozione in Serie B. "Maiello? E' un giocatore con cui ho giocato nel settore giovanile del Napoli e che poi ho affrontato in Serie B: è importante per la B, figuriamoci per la nostra categoria. Botta? Ha una qualità assoluta, può risolvere le partite in qualunque momento: sarà un'assenza importante, ma lo aspettiamo, siamo convinti tornerà presto", ha proseguito Pucino.