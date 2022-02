Bari, Pucino: “La classifica non mente, serve cattiveria. 8 punti sono abbastanza”

Le parole del difensore biancorosso in relazione al ruolino di marcia del Bari, capolista del Girone C di Serie C

Parola a Raffaele Pucino. Il classe '91 del Bari ha detto la sua in merito all'attuale momento stagionale della formazione di Michele Mignani, in vetta al Girone C di Serie C ma in preda ad un momento di difficoltà dal punto di vista di risultati e prestazioni. La sconfitta dell'ultimo turno contro il Messina non ha portato buone sensazioni in casa Bari, con il difensore che ha però rassicurato tutti nell'intervista rilasciata ai microfoni di RadioBari. Di seguito le sue dichiarazioni: “Siamo a +8 dalla seconda, siamo ancora in tempo per far ricredere gli scettici. Chi ha momenti di dubbio o di sconforto, di aprire televideo o qualche social così da vedere la classifica. Dobbiamo ritrovare la cattiveria calcistica che avevamo prima della sosta e sono sicuro che la vedremo già da sabato. Ora serve tornare a dare un segnale importante al campionato e a far pensare alla gente più a se stessi che a noi“.