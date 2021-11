Bari, Pucino: “Certezze mai perse, anche dopo passi falsi. Vibonese? Gara dominata”

Le parole del difensore biancorosso, intervenuto in merito all'attuale momento sportivo del Bari, capolista del Girone C di Serie C

Mediagol (ls) ⚽️

Non abbiamo mai perso le nostre certezze nonostante momenti di difficoltà.

Parola a Raffaele Pucino. Difensore e una delle colonne portanti del Bari di Michele Mignani, il giocatore classe '91 è intervenuto ai microfoni di RadioBari effettuando un excursus sull'attuale momento della compagine biancorossa nel campionato di Serie C. Le ultime due vittorie contro Vibonese e fidelis Andria hanno certamente restituito una buona dose di fiducia alla capolista del Girone C, dopo qualche prestazione sotto tono che aveva fatto scattare un campanello d'allarme tra Antenucci e compagni.

La sconfitta incassata in casa della Juve Stabia, in particolare, poteva rappresentare un passo falso non di poco conto per la corazzata pugliese, che non. ha tuttavia perso la testa del gruppo sud di Lega Pro. Forte di un organico dall'elevata cifra tecnica mista ad esperienza e carattere in campo, i galletti hanno saputo rialzare la cresta in fretta e ricominciare a macinare punti nelle sfide successive.

In particolare lo stesso Pucino ha parlato delle due vittorie susseguitesi alla debacle contro le Vespe, con 6 punti conquistati che hanno permesso al Bari di mantenere un distacco importante - seppur non incolmabile- in testa alla classifica. Ecco, di seguito, le dichiarazioni del difensore in maglia 25: "Le nostre certezze non le abbiamo mai perse, anche dopo passi falsi e prestazioni sotto tono. La partita con la Vibonese l'abbiamo portata a casa non esprimendo un grande gioco, ma in quel momento l'importante erano solo i tre punti. La partita di Andria nascondeva delle insidie, ma abbiamo risposto da grande squadra. Sia sotto il piano della prestazione che del risultato. Sotto il piano tecnico abbiamo fatto una bellissima partita, dominando dall'inizio alla fine, concretizzando le occasioni che abbiamo avuto. È stata una partita impostata e giocata alla grande".