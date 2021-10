Bari, Pucino: “Catanzaro? Non possiamo permetterci altre brutte figure”

Le dichiarazioni del terzino dei biancorossi alla vigilia della sfida di campionato contro il Catanzaro

Il Bari si proietta alla sfida di campionato contro il Catanzaro , in programma sabato 30 ottobre alle ore 14.00. I pugliesi devono riscattare la pesante sconfitta rimediata in casa della Virtus Francavilla , come ribadito a RadioBari Raffale Pucino . Le dichiarazioni del terzino biancorosso.

"Abbiamo preparato questa sfida con la rabbia, perché non possiamo permetterci brutte figure come quelle contro il Francavilla. Questo non ci farà cambiare i nostri piani, domani è una partita molto importante: ricordiamoci però che siamo primi in classifica e quindi non dobbiamo perdere le nostre certezze".