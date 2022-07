Bari, procede la campagna abbonamenti: superata quota 1000 tessere vendute

La campagna abbonamenti 2022/2023 del Bari per il prossimo campionato di Serie B è iniziata nella giornata di ieri, dopo circa ventiquattr'ore, il club pugliese ha espresso la propria soddisfazione riguardante il numero di tessere vendute, tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale:

“Online, nei punti vendita, alla biglietterie dello Stadio San Nicola, è stata una partenza col botto per la campagna abbonamenti #CUOREBIANCOROSSO che in meno di 24 ore dal via ha fatto già registrare un primo, importante, traguardo superando la soglia di 1000 tessere sottoscritte. Avanti cuori biancorossi, tocca a Noi!”