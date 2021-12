Bari-Potenza 2-0, Mignani: “Altro segnale di forza. Le rivali e la classifica…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Bari dopo la vittoria conquistata contro il Potenza, in 10 contro 11

"Siamo contenti perché i punti sono frutto della prestazione e di quello che la squadra mette in campo". Lo ha detto Michele Mignani , intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria conquistata fra le mura amiche dello Stadio "San Nicola" ai danni del Potenza . Un successo ottenuto nonostante l'inferiorità numerica, grazie alle due reti messe a segno dal dischetto da Mirco Antenucci e Andrea D'Errico . "La squadra è cresciuta, ci sono stati tanti segnali di forza. Ha preso consapevolezza e convinzione. Ora è giusto fermarsi, riposarsi e godere il momento. Primo tempo più complicato? Assolutamente no, il Potenza ha deciso di abbassarsi e di lavorare dietro la linea della palla. C'erano pochi spazi, ma abbiamo mosso palla con qualità. Un paio di situazioni pericolose le abbiamo create, poi nella ripresa siamo cresciuti", le sue parole.

L'ESPULSIONE - "L'espulsione di Scavone? Mi spiace che si rimanga in 10, ma non me la posso prendere con lui. Nella prima ammonizione non era nemmeno fallo. La partita sembrava essersi messa in maniera avversa, invece la vittoria è strameritata. Antenucci? L'ho apprezzato fin da luglio, ora sta dimostrando ora di essere leader vero. Ci sono tanti piccoli gesti che fanno piacere, non solo il rigore".