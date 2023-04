Bari, Polito: “Vogliamo sognare, ma non siamo il Real Madrid. Ce la metteremo tutta”

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Bari

Mediagol ⚽️

"Questa è una squadra che ha umiltà e sta facendo sognare una città intera". Così Ciro Polito, intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria conquistata dal Bari ai danni del Benevento fra le mura amiche dello Stadio "San Nicola". Fra i temi trattati dal direttore sportivo biancorosso anche le prestazioni offerte fin qui dalla squadra di Michele Mignani, che occupa attualmente il terzo posto della classifica di Serie B a quota 53 punti, a -6 dalla seconda della classe: il Genoa.

"Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile, sono sensibili. Erano emozionati dopo il coro della curva, ma non erano contenti dei tifosi a cui non va mai bene niente. In questo momento non bisogna fare processi, le partite sono sempre tirate, questo è un campionato indecifrabile. Il Benevento è una squadra di signori giocatori e questo dice molto sul campionato, basta guardare quanti pareggi ci sono stati oggi (ieri, ndr). Questi sono ragazzi che sognano per la città e per loro stessi, perché molti la Serie A l'hanno vista solamente sull'album Panini. Posso assicurarvi che ce la metteranno tutta", le sue parole.

I TIFOSI - "La tifoseria è un orgoglio per la città, deve essere sempre il dodicesimo uomo in campo, nel bene e nel male. All'inizio eravamo più spumeggianti, perché il risultato non pesava come ora. Proveremo a fare miracoli, con l'aiuto di tutti. Mignani è il comandante di questa squadra, con lui ho un confronto quotidiano, lui è molto pignolo e metodico. A fine primo tempo ha cambiato volto alla squadra, a volte ci si riesce ed altre no. Il suo lavoro fino ad ora è encomiabile, con lui cercheremo di arrivare in fondo".

IL SOGNO - "Questa squadra sta cercando di fare sognare la città di Bari, ma non bisogna dimenticarsi che è una squadra neopromossa - ha proseguito Polito ai microfoni di 'Radio Bari' -. La carica della curva che ha cantato 'Vi vogliamo così' è il segnale più bello, ma c’è anche una parte dello stadio che mormora ad ogni passaggio indietro. In B adesso si muore su ogni pallone. Adesso le partite sono tirate e ci sono tante partite nelle partite, non siamo il Real Madrid o il Manchester. Siamo una squadra umile che lotta. Ci proveremo, i miracoli non li facciamo. Più di questo non possiamo fare. Terzo posto? Non metto la firma su nulla. Ci giocheremo le nostre carte per tutto", ha concluso.