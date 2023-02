Bari, Polito: “Sono ambizioso, ma non dimentichiamo da dove veniamo” E su Mignani…

Si è concluso il calciomercato invernale da diversi giorni, adesso quindi è tempo di bilanci. Tra le protagoniste del campionato di Serie B c'è il Bari , che guidata dal direttore sportivo Ciro Polito ha puntellato una rosa già competitiva per la serie cadetta. Quinto posto finora per i galletti, da neopromossi dopo aver vinto la scorso campionato di Serie C . La dirigenza biancorossa ha messo a disposizione del tecnico Michele Mignani calciatori di spessore e con un background da Serie A, vedasi Benali, Molina o Esposito , per puntare alla promozione diretta. A tracciare un resoconto della sessione di gennaio ci ha pensato proprio Ciro Polito, intervenuto in sede di conferenza stampa odierna. Di seguito le sue dichiarazioni

"Il Bari ha un giusto mix di giocatori giovani ed esperti, ed ha le basi per costruire una rosa nel futuro. Ci sono tanti giocatori forti su cui dobbiamo credere, poi parlerà il tempo. Quello che la squadra sta facendo è sotto gli occhi di tutti, a Mignani posso recriminare poco perché la squadra gioca ed il materiale c'è, altrimenti non eravamo lì sopra. Bisogna cercare di migliorare partita per partita, ma non dimentichiamoci da dove veniamo, cercando di non mettere apprensione. Io sono ambizioso, non gioco mai per perdere. Piuttosto che fare proclami e parlare di Serie A preferisco lasciar parlare i fatti, e fino ad ora qualche fatto l'abbiamo realizzato. Ognuno di noi ha l'ambizione di arrivare molto in alto e proviamo a dimostrarlo sul campo, dove arriveremo Dio lo sa".