Bari, Polito: “Serie B equilibrata, costruiamo un percorso. Cheddira e Caprile…”

"Ha fatto un calcio straordinario, il Marocco nessuno sapeva chi fosse, hanno dimostrato di avere giocatori di valore. È stato un bel Mondiale, anche se non è un momento dell'anno a cui siamo abituati. Magari siamo solo concentrati solo sul Mondiale, in estate. Siamo una neopromossa, l'obiettivo era di costruire un percorso, ci siamo dati 3 anni di tempo per risalire, quest'anno stiamo facendo un po' più del previsto e ce lo teniamo stretto, anche se sappiamo che la B è equilibrata. Le partite sono tutte tirate, non c'è una ammazza campionato, mentre sotto è difficile dire chi possa retrocedere. Cheddira e Caprile rimangono? A meno che non succeda una cosa irrinunciabile, fino a giugno sono due giocatori del Bari. Quello di gennaio ha più valenza per squadre che hanno grossa difficoltà. Per club che stanno facendo un percorso... Non dobbiamo mai toccare l'equilibrio. Noi siamo neopromossi, abbiamo giovani che hanno fame, è giusto non toccare quello che finora hanno creato. Se andiamo a monte era difficile pensare a ciò che abbiamo fatto finora. Abbiamo avuto un giocatore ai Mondiali, che ha raggiunto una semifinale gloriosa, giocando contro grandissime nazioni, facendolo con grandi prestazioni, entrando per mezz'ora ha dato il suo contributo. Ce lo teniamo stretto, ma il campionato è difficile ed equilibrato. Te lo dimostra il Benevento due anni fa, ha avuto quei punti di vantaggio e poi è retrocesso. Tutti i campionati sono difficili, la A è un patrimonio per la città."