Bari, Polito: “Noi in un vortice. Salernitana? Salvezza non impossibile”

Le parole del direttore sportivo della compagine biancorossa

Puntiamo a vincere ogni partita, siamo in un vortice.

Così Ciro Polito, direttore sportivo del Bari intervenuto in merito all'inizio di stagione dei Galletti oltre che ad altri svariati temi legati anche al campionato di Serie A. Da ex della Salernitana, Polito ha effettuato un excursus proprio sulla compagine granata, impegnata nel centrare quanto prima la salvezza nella massima serie. Un obiettivo non semplice, ma il Ds dei biancorossi si aspetta che la compagine guidata da Fabrizio Castori possa conseguire al termine dell'attuale stagione sportiva.

Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni, rilasciate nel corso di un'intervista esclusiva ai microfoni di salernosport24: "Il derby con il Napoli? È sempre bello giocarlo, ce ne sono stati tanti negli ultimi 30 anni. Sicuramente c’è differenza di squadra in questo momento. Il Napoli che lotta per i piani alti, Salernitana che lotta per i piani bassi, però ha sempre un gusto particolare ed è bello viverlo. Dentro al campo, per un giocatore della Salernitana fare uno sgambetto al Napoli rimarrebbe sicuramente nella storia. Il punto conquistato, perdendo 0-2 in casa, dà entusiasmo ed è motivo di rincorrere una salvezza difficile ma non impossibile. Tre squadre devono andare giù, c’è sempre la possibilità di salvarsi".

Polito ha poi puntato gli occhi proprio in casa Bari, dove la classifica attuale di Serie C sorride alla compagine pugliese: "Sì, sono soddisfatto anche se oggi ci troviamo in un vortice. In ogni partita c’è da vincere sempre, quindi non ci possiamo mai accontentare di niente. Bisogna pensare subito alla prossima partita".