Bari, Polito: “Mercato? Complicato ma sono soddisfatto. Terranova? A 36 anni…”

Si è concluso il calciomercato invernale, adesso quindi è tempo di bilanci. Tra le protagoniste del campionato di Serie B c'è il Bari , che guidata dal direttore sportivo Ciro Polito ha puntellato una rosa già competitiva per la serie cadetta. Quinto posto finora per i galletti, da neopromossi dopo aver vinto la scorso campionato di Serie C . La dirigenza biancorossa ha messo a disposizione del tecnico Michele Mignani calciatori di spessore e con un background da Serie A, vedasi Benali, Molina o Esposito , per puntare alla promozione diretta. A tracciare un resoconto della sessione di gennaio ci ha pensato proprio Ciro Polito, intervenuto ai canali ufficiali del club pugliese. Di seguito le sue dichiarazioni

"C'erano diverse situazioni in ballo, ognuna con un perchè. Chiusa allo scadere l'operazione Molina, un jolly che può giocare in molti ruoli che potrà esserci molto d'aiuto. Il ragazzo ha accettato Bari e volutamente non ha voluto prolungare il contratto convinto di dover dimostrare prima il suo valore. La sua carriera parla per lui, aveva un contratto importante, ma siamo riusciti a trovare la quadra e ce lo teniamo stretto. Terranova? Lo scorso anno si è buttato nel fuoco per noi, quest'anno ha trovato poco spazio. Ha avuto una grossa occasione, un'offerta di due anni a 36 anni non capita tutti i giorni. Noi abbiamo fatto la scelta di rinnovare con il capitano Di Cesare, una bandiera, e non potevamo fare altro. Lo ringrazio pubblicamente per quanto fatto e non posso che augure il meglio per la sua carriera. Un mercato complicato, sono stanco, ma soddisfatto. Ora concentriamoci sul campionato, a costruire questo finale. Spero la gente ci stia vicino come ha sempre fatto e per questo non possiamo che ringraziare; facciamo tanti sacrifici e spero vengano apprezzati. Niente è precluso, pronti a qualsiasi obiettivo che ci troveremo davanti"