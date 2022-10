Bari, Polito: “Col Frosinone non meritavamo di perdere. Serie A? Non c’è fretta”

Le dichiarazioni rilasciate da Ciro Polito, direttore sportivo del Bari

Mediagol ⚽️

"Con il Frosinone meritavamo di portare a casa almeno il pareggio, siamo rimasti in dieci dopo venti minuti e sappiamo poi come è andata". Lo ha detto Ciro Polito, intervistato ai microfoni di "Cusano Italia TV". Diversi i temi trattati dal direttore sportivo del Bari: dalla sconfitta rimediata lo scorso weekend in campionato contro il Frosinone di Fabio Grosso, al futuro di Walid Cheddira, uno degli uomini copertina della squadra allenata da Michele Mignani. Ma non solo...

"Al di là di due occasioni da gol, di cui una nel secondo tempo alla quale Caprile si è opposto con una grande parata, il Frosinone non ci ha impensierito. Poi, come prevedibile, hanno mantenuto la supremazia territoriale. Forse noi abbiamo avuto occasioni ancora più nette, ma ormai serve a poco pensare a una partita che è passata. Veniamo da due sconfitte in campionato e una in coppa, l’attenzione sarà alta. Finora non abbiamo realmente meritato di perdere, ora dobbiamo ripartire. Avere alle spalle una società forte è fondamentale nel calcio, in Serie B ci sono molte società solide. La proprietà non ci fa mancare niente e ce la teniamo stretta", le sue parole.

"Il livello in alto è molto equilibrato, le partite sono tutte da giocare e spesso il risultato è condizionato dagli episodi. Le squadre più brave a sfruttarli portano a casa la vittoria. Quale giocatore della Ternana porterei a Bari? Palumbo. Cheddira? Non c’è stata alcuna offerta ufficiale per Cheddira. Ovviamente è un calciatore attenzionato, ma per adesso ce lo teniamo stretto. Non abbiamo assolutamente un termine per andare in Serie A, ho chiesto tre anni per costruire la squadra e proseguiamo step by step. Non c’è fretta, ma dovesse accadere un miracolo ce lo teniamo stretto", ha concluso Polito.