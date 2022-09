Bari, Polito: “Brescia come Cagliari. Cheddira e Caprile in Nazionale? Rispondo cosi”

Inizio di stagione di grande livello per il Bari , che dopo aver vinto di misura l'ultimo match di campionato con il Cagliari cerca continuità di risultati per il proseguo della stagione. In vista del match di campionato contro il Brescia di Clotet . il direttore sportivo dei galletti Ciro Polito , è intervenuto ai microfoni di RadioBari, per parlare della sfida contro le rondinelle, valida per la settima giornata di Serie B in programma allo stadio "San Nicola", sabato 1 ottobre alle ore 14:00. Di seguito le dichiarazioni del ds del club pugliese.

"Brescia come Cagliari, Cosenza, Parma. Ogni sfida è bella e importante. Già a Cagliari c'è stato un atteggiamento diverso dagli avversari: iniziano a conoscerci, e ogni allenatore prende le contromisure. La classifica dice che oggi siamo una squadra che dà fastidio. Il Brescia non gioca per difendere, è simile al Bari. Ha giovani importanti, fanno un gioco propositivo. Sarà una gara a viso aperto. Potessi togliere un calciatore? Ce ne sono diversi bravi. Uno su tutti Moreo: è altissimo, ma è più un trequartista che una punta. Lo ruberei tranquillamente al Brescia. Scheidler mi ricorda Moreo. Caprile e Cheddira in nazionale? Caprile forse è un po' stravagante nel vestire (ride, ndr). Sono stato a Barcellona per vedere Marocco-Cile, e lunedì sono stato all'esordio di Caprile. Il Marocco è una squadra devastante: ci sono campioni come Hakimi e Ziyech. Mi hanno impressionato. Vedere un nostro calciatore giocare con questi campioni è motivo di orgoglio. Sarà al Mondiale? Il rischio ci sta. Mi auguro da un lato di no, ma è pure giusto che lui faccia questa esperienza. E' un Mondiale, e non tutti hanno questa opportunità. Caprile è uno dei 2001 più quotati in Italia: è giusto vada all'Europeo. C'è Carnesecchi che è un portiere valido, ma di sicuro Caprile sarà uno dei portieri".