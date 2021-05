Bari, Perinetti: “Un mio ritorno? Possibile, basterebbe una cosa”

Rapporto finito con il Brescia, adesso penso al futuro.

Parola di Giorgio Perinetti. L’attuale direttore sportivo del Brescia ha analizzato a 360° il suo momento professionale, ponendo la possibilità di tornare alla guida della dirigenza del Bari a partire dalla prossima stagione. Nessuna trattativa o accordo tra i galletti e l’ex dirigente del Palermo, ma qualcosa di concreto potrebbe anche muoversi in vista della prossima finestra di calciomercato estiva.

Intervistato in esclusiva ai microfoni di RadioBari, Perinetti ha effettuato un vero e proprio excursus legato alla rottura con il club del patron Cellino, ma anche rispetto ad un eventuale ritorno nella dirigenza del Bari. Quest’ultima, è stata la casa del dirigente romano dal 2007 al 2010, fino alla separazione – seguita dal suo ritorno al Siena – causata da alcune incomprensioni con la famiglia Matarrese. Ecco, di seguito, le parole di Perinetti, concentratosi anche sul suo addio alla franchigia biancorossa.

“Ho parlato con il presidente Cellino, ed abbiamo deciso di non proseguire il rapporto. Tornare a Bari? Per convincermi, basterebbe una telefonata. Ma ogni proprietà ha le sue esigenze ed i suoi obiettivi, e non credo che succederà. Andai via dalla Puglia solo perché me lo chiesero i Matarrese, all’epoca. Altrimenti, sarei rimasto. Playoff Serie C? Non ho visto la gara d’andata tra Bari e Feralpisalò, ma i galletti possono riuscire a passare il turno, se giocano una partita di livello, ritrovando fiducia in se stessi. I giocatori biancorossi hanno qualità, e devono scendere in campo senza paura”.