Bari, Perinetti: “Serie B? Ambientamento sarà necessario. Multiproprietà…”

Le dichiarazioni del dirigente sportivo Giorgio Perinetti a proposito della stagione del Bari, promosso in Serie B al termine del girone C di Serie C

⚽️

Il Bari prepara la prossima stagione dopo la promozione in Serie B. Alla guida tecnica dei galletti sarà confermato con molte probabilità l'attuale allenatore, Michele Mignani, eroe della vittoria del girone C di Serie C. A proposito del percorso dei biancorossi, ha parlato il dirigente Giorgio Perinetti, intervenuto ai microfoni de Gazzetta del Mezzogiorno:

"In una piazza del genere, non si può parlare di una stagione di transizione. Tuttavia una prima fase di ambientamento sarà necessario. Se poi la squadra terminerà l'ambientamento al campionato velocemente, allora non ci saranno limiti da porsi. Multiproprietà? La famiglia De Laurentiis non si farà cogliere impreparata. Mignani è stato un mio giocatore a Siena, da tecnico sta confermando la sua intelligenza, ma soprattutto l'equilibrio e la serenità che lo rendono un leader".