Bari-Parma 4-0, Mignani: “Bello vincere così, ora testa al Palermo. La classifica…”

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico del Bari, prossimo avversario del Palermo

"È stata una partita che si è incanalata subito nella maniera giusta, sono stati bravi i ragazzi a sfruttare ciò che ci hanno concesso gli avversari". Lo ha detto Michele Mignani, intervenuto ai microfoni di Radio Bari al termine della sfida contro il Parma. Una vittoria, quella conquistata dal Bari fra le mura dello Stadio "San Nicola", ottenuta grazie alla doppietta di Walid Cheddira (dal dischetto), al gol di Eddie Salcedo e all'autorete di Botond Balogh.

"L'avevamo preparata in questo modo. In fase difensiva dovevamo lavorare meglio sulle pressioni, abbiamo lasciato qualcosina. Avevamo bisogno di ripartire bene e di vincere in casa perchè non ci è riuscito spesso. La squadra in settimana ha lavorato ottimamente, poi tutto è andato nel verso giusto e ha reso la partita più bella. Ceter dal primo minuto? Le formazioni sono azzeccate solo quando vinci, è facile capirlo a fine partita. Ceter è un giocatore che conosciamo per quello che ci può dare, fino ad ora non era stato benissimo ma nelle ultime gare era entrato molto bene. È una soluzione, un'alternativa, una scelta che ho fatto insieme al mio staff. Non ci sono scelte definitive. Si cerca di capire come far male agli avversari ed è andata bene", le sue parole.

"Il Parma è una squadra aggressiva, ma ci ha sorpreso con alcune scelte. La Coppa Italia avrà lasciato qualche strascico, ma è una squadra che ha una mentalità offensiva grazie al proprio allenatore. Noi sapevamo che ci avrebbero lasciato spazi da attaccare e, una volta andati in vantaggio, abbiamo avuto campo per ripartire. Vincere così è più bello - ha proseguito Mignani in conferenza stampa -. La soddisfazione è quella di aver conquistato tre punti in casa. Buffon ha fatto la storia del calcio italiano, oggi (ieri, ndr) purtroppo si è dovuto girare qualche volta in più rispetto a quanto era abituato".

"Mancano diciotto partite, non vado a pensare molto oltre questa giornata. Per me non siamo ancora salvi, questo è un campionato difficilissimo in cui puoi incontrare difficoltà da un momento all'altro. Il gruppo deve andare oltre eventuali critiche, ora pensiamo al Palermo. Maiello? Lui fa spesso questo lavoro, abbina intelligenza tattica ad intensità in fase di non possesso. È un giocatore che ci teniamo stretto nella speranza che continui così. Sono contento anche delle risposte da parte di chi è subentrato, ho aspettato nei cambi perché la squadra stava bene in campo. Mazzotta? Lui lo scorso anno ha dato un contributo alla squadra, ha sofferto sia nel momento in cui non giocava dall'inizio, sia quest'anno quando era in dubbio se restare o andare via. Si è fatto trovare pronto ed ora sta facendo una prestazione migliore dell'altra", ha concluso.