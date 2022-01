Bari, Paponi: “Periodo duro, vivo male la sosta. Abbiamo un sogno”

Le dichiarazioni rilasciate dall'attaccante del Bari in merito alla scelta di rinviare la seconda e terza giornata di ritorno

"Vivo male questo periodo, perché è dura allenarsi senza l'obiettivo della partita". Lo ha detto Daniele Paponi, intervistato ai microfoni di "Tele Bari". Diversi i temi trattati dall'attaccante del Bari, uno degli uomini copertina della squadra allenata da Michele Mignani: dalla scelta da parte della Lega Pro di rinviare la seconda e terza giornata di ritorno del campionato di Serie C alla luce dell'emergenza Covid-19 e dell'aumento dei contagi, al ritorno in campo del capitano Valerio Di Cesare. Ma non solo...