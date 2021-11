Bari, Papadopulo incorona Mignani: “Partenza top, non avevo dubbi su di lui”

Brillante avvio di campionato per il tecnico del Bari, Michele Mignani. Primo posto in classifica in Serie C a 5 lunghezze dal Monopoli - secondo - e a +7 da Catanzaro e Palermo. A tesserne le lodi, l'ex allenatore rosanero, Giuseppe Papadopulo

Mediagol (sc) ⚽️

Tecnico esperto e navigato, GiuseppePapadopulo, rappresenta uno dei sergenti di ferro del calcio. Numerose le panchine sulle quali ha guidato grandi talenti del calcio poi divenuti campioni, dalla guida tecnica del Siena, alla Lazio, passando per Palermo e Lecce, fino ad arrivare a Bologna e Torino, Papadopulo rappresenta la figura del guru degli allenatori nel panorama calcistico nazionale. Nel corso di un'intervista rilasciata a Repubblica, il settantatreenne ex tecnico rosanero - subentrato a Gigi Del Neri nella stagione 2005-2006 -, ha commentato la guida tecnica di Michele Mignani, allenatore che tanto bene sta facendo sulla panchina del Bari del patron De Laurentiis, attualmente in testa alla classifica del girone C di Serie C.

"Non avevo dubbi sul fatto che avrebbe fatto bene. È un ragazzo educato e preparato. Prima di Bari aveva fatto altre esperienze importanti da allenatore, non si è fatto trovare impreparato all’impatto con una grande piazza come quella biancorossa. È partito alla grande, ma conoscendolo resterà con i piedi per terra. Lui sa che il difficile viene proprio adesso".