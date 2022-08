Bari-Palermo, vendite da record al “San Nicola”: il dato aggiornato sugli spettatori

Sarà record di spettatori allo stadio "San Nicola" per la gara tra Bari e Palermo

Che la gara tra Bari e Palermo fosse attesa da entrambe le parti con entusiasmo era già cosa certa. Al "San Nicola" però ci sarà un'atmosfera da Serie A, in una sfida tra due neopromosse dopo due percorsi differenti nel girone C di Serie C.