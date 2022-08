Bari-Palermo, record presenze con i De Laurentiis: previsti oltre 30mila spettatori

Le ultime in vista della sfida fra Bari e Palermo, in programma alle 20:45

Il Bari di Michele Mignani si prepara a fare il suo ritorno al "San Nicola". Alle ore 20:45, il Palermo guidato da Eugenio Corini affronterà la compagine pugliese in quel di Bari nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie B. Per l'occasione - secondo quanto riportato da "TuttoBari" - sarebbero attesi più di 30.000 tifosi, con il dato che può certamente incrementare nelle prossime ore.