Bari-Palermo, Mignani: “Corini bravo e intelligente. Formazione? Ho alcuni dubbi”

"Non sarà facile immaginare che Palermo sarà, lo scopriremo domani sera". Lo ha detto Michele Mignani, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma venerdì sera allo Stadio "Renzo Barbera". "Corini ha fatto tantissima Serie A, è una persona che stimo e che ho ammirato quando ha intrapreso il percorso da allenatore. Ho grande considerazione nei suoi confronti. È stato molto bravo e intelligente a dare continuità al lavoro di Baldini, con una settimana in più avrà aggiunto qualcosa di suo alla squadra. Verranno qui con la voglia di fare risultato", le sue parole.

DUBBI -"Sono tutti convocabili. Ceter continua a crescere, penso che sarà convocato e in caso di necessità può darci una mano. Vicari sta bene e sono stracontento di avere tutta la rosa a disposizione. Dubbi di formazione? Come sempre, specie se si fa una settimana di lavoro buona come quella appena trascorsa. Ho dei dubbi buoni. Le alternative le ho in quasi tutti i ruoli. La squadra in questo momento ha espresso un valore, ho la sensazione che stiamo bene. D'Errico sta bene, sta allenando bene ed è in forma. Non ho ancora deciso l'undici titolare di domani perché tutti mi mettono in difficoltà. Bari mina vagante della B? Non so se mi piace o no questa etichetta. Per me l'obiettivo è domani, la continuità delle gare o la non continuità che poi determina il valore di ogni singola squadra".

SAN NICOLA -"Prima in casa al San Nicola? La squadra vive l'entusiasmo sul quale abbiamo finito lo scorso anno. Per i nuovi sarà uno stimolo in più, i tifosi per noi sono importanti e vogliamo regalargli tante emozioni. Sono soddisfatto che i nostri supporters ci dicano che vedono una squadra combattiva. Curiosità per la prima in casa? Sono sempre curioso, ogni domenica. Noi cerchiamo di lavorare su mentalità ed atteggiamento, a prescindere dal turno casalingo o in trasferta o dall'avversario. Il Palermo è per noi come il Parma o come il Verona. Il nostro pensiero deve sempre andare nella stessa direzione, il calcio ha due fasi e devi comportarti in maniera ordinata sia in fase di non possesso, sia in attacco".

SINGOLI -"Cheddira e Folorunsho? Sono giocatori fisici. Folorunsho ha portato peso in campo, può ricoprire più ruoli in fase offensiva. Cheddira sta molto bene ed ha notevoli margini di crescita. Ci sono più spazi rispetto allo scorso anno e questo per lui è certamente un vantaggio. Mercato? Devo pensare al Palermo, stiamo comunque cercando di fare delle valutazioni. Non è certamente una ossessione, abbiamo le nostre idee e vedremo. Zuzek vicino? Polito non mi ha detto che la trattativa è chiusa. E' un difensore bravo sulla marcatura, discretamente veloce anche nella fase di impostazione e molto fisico. Lo stiamo seguendo e vedremo il mercato cosa ci riserverà", ha concluso Mignani.