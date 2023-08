Bari-Palermo, Mignani: “Avanti con entusiamo, voglio dare continuità. Cheddira…”

“La squadra andava cambiata? Abbiamo fatto le nostre valutazioni, alcuni non potevamo tenerli ed altri volevano la serie A. Abbiamo preso giocatori per noi importanti quanto i precedenti. Ora dobbiamo lavorare per cercare di essere la squadra vista l'anno scorso. Saluto di Cheddira? Quando lavori e condividi due anni di emozioni è normale che ci sia affetto. Lo ritroveremo sul campo. Che Bari vedremo? Diaw è arrivato questa settimana, Sibilli la scorsa, Menez ha perso qualche allenamento. Dobbiamo capire quale potrebbe essere la soluzione migliore e in questo momento abbiamo pronte due punte con un trequartista che sarà Sibilli. Cosa mi porto dopo un anno di B? Vivere in una piazza come questa... Pensare all'ultima partita con 65mila persone... Era il mio primo anno di Serie B e ogni partita mi è servita per migliorare e crescere. Spero di dare continuità. Brenno al posto di Caprile? Aveva richieste e l'abbiamo lasciato andare via. Abbiamo preso questo ragazzo che avrà bisogno di ambientarsi ed è giusto dargli fiducia. Dal Brasile a Bari ci sta".