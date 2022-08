Bari-Palermo 1-1, Mignani: “Contano i punti, ne avremmo voluti raccogliere di più”

Parola a Michele Mignani . Nel post-partita di Bari-Palermo l'allenatore dei Galletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per esprimersi sul pareggio maturato nella sfida valida per la seconda giornata di Serie B . Di seguito, le sue dichiarazioni:

"I complimenti fanno piacere, quello che contano sono i punti. Ne avremmo voluti raccogliere di più. Qualcosa è andato come doveva andare e qualcosa no. Abbiamo preso più ripartenze che sono nate da errori nostri in fase di disimpegno. Dovevamo essere più bravi sotto quest'aspetto. Maita? Lui può anche fare il vertice basso come l'anno scorso. Non è una mezzala da inserimento ma che ti dà sostanza. Maiello play? Giocatore esperto che detta i tempi. Maita ha sbagliato un paio di palloni e uno di questi ci è costato caro"